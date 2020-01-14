سبايك لي بعد اختياره رئيسا للجنة تحكيم «كان السينمائي»: «شعرت بالصدمة»

استقبل عشاق السينما اختيار إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي المخرج الأمريكي «سبايك لي» لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لدورته الـ73 التى تقام في الفترة من 12وحتى 23 مايو المقبل، بحفاوة بالغة، واعتبر المراقبون اختيار المخرج القدير على رأس التحكيم بمثابة الانحياز للسينما العميقة التى تبحر فى قضايا اجتماعية وسياسية تؤرق العالم المعاصر.

وسوف يتم الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم في منتصف شهر أبريل، بينما يمنح المهرجان "سبايك لي" جائزة السعفة الذهبية تقديرًا لمشواره في نهاية الدورة 73 فى احتفال كبير بقصر المهرجانات بالكروازيت يحضره نجوم العالم.

وقال "سبايك لى": "عندما تلقيت مكالمة اختياري لمنصب رئيس لجنة التحكيم لمهرجان كان فى 2020، شعرت بالصدمة والسعادة والمفاجأة والفخر في نفس الوقت، فقد عشت في هذه الحياة مخلصا للسينما وقد لمست نعما كثيرة".

وأضاف: "بالنسبة لي كان مهرجان كان السينمائي (إلى جانب كونه أهم مهرجان سينمائي في العالم ) تأثيرًا كبيرًا على مسيرتي السينمائية. يمكنك بسهولة القول إن كان قد غير مسار السينما العالمية".

من جانبه قال «بيير ليسكور» رئيس المهرجان وتيري فريمو، المندوب العام في بيان مشترك نيابة عن أسرة المهرجان: "سبايك لي، هو أكثر قيمة من أي وقت مضى، كان هو وطن طبيعي ولوحة عالمية لأولئك (الذين) يوقظون العقول ويشككون في مواقفنا وأفكارنا الثابتة".

وتابع: "من المؤكد أن شخصية لي الملتهبة والملهمة تعيد نظرتنا للحياة وللسينما خلال عمله بالدورة الجديدة، سبايك لى الذى يبلغ الثانية والستين من العمر مخرج وكاتب سيناريو وممثل ومنتج، قدم العديد من الأفلام التي أصبحت أيقونات فى السينما العالمية بل ووصفها النقاد ب "كائنات عبادة "، وقد طرح من خلالها الأسئلة والقضايا المثيرة للجدل في العصر الحديث وشاهدة على سينما معاصرة ، وطوال الرحلة لم يغفل سبايك لى نظرته للجمهور مطلقًا ، حيث بدأ في رفع وعيهم بأسلوبه في فيلم بعد فيلم".

واستطرد: "في عام 2018 ، بعد غياب دام 22 عامًا ، عاد المخرج المقيم في بروكلين ، سبايك لي ، إلى المسابقة مع BlacKkKlansman ، " بلاك كلانسمان " وقدم دليلاً صارخًا على غضبه وبراعته فى تلك القضية التى تناولها فى العمل وهى التمييز العنصرى والتى قدمتها باسلوب يمزج بين الكوميديا السوداء والواقعية القاسية وحصل الفيلم على الجائزة الكبرى تلتها جائزة أوسكار لافضل مخرج".