 سماع دوي أسلحة ثقيلة بمحيط مقر هيئة العمليات بكافوري في الخرطوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2020 11:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

سماع دوي أسلحة ثقيلة بمحيط مقر هيئة العمليات بكافوري في الخرطوم

عبد الله الميهي
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:53 م
أفادت قناة "العربية"، سماع دوي أسلحة ثقيلة في محيط مقر هيئة العمليات بكافوري في الخرطوم، وذلك في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

يذكر أن السلطات السودانية، أغلقت المجال الجوي للبلاد، اليوم، وجاء ذلك كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات.

وأكدت، أنه تم القبض على مجموعة من الجنود المتمردين من هيئة العمليات التابعة للاستخبارات.

فيما شدد وزير الإعلام السوداني، في بيان بثه التليفزيون الرسمي، أن ما حدث "حركة احتجاج محدودة"، مضيفًا أن "القوات المسلحة والقوات النظامية تتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك