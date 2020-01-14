سماع دوي أسلحة ثقيلة بمحيط مقر هيئة العمليات بكافوري في الخرطوم

أفادت قناة "العربية"، سماع دوي أسلحة ثقيلة في محيط مقر هيئة العمليات بكافوري في الخرطوم، وذلك في نبأ عاجل لها، منذ قليل.



يذكر أن السلطات السودانية، أغلقت المجال الجوي للبلاد، اليوم، وجاء ذلك كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات.



وأكدت، أنه تم القبض على مجموعة من الجنود المتمردين من هيئة العمليات التابعة للاستخبارات.



فيما شدد وزير الإعلام السوداني، في بيان بثه التليفزيون الرسمي، أن ما حدث "حركة احتجاج محدودة"، مضيفًا أن "القوات المسلحة والقوات النظامية تتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع".