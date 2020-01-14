قوى الأمن اللبنانية تدعو المتظاهرين السلميين للابتعاد عن شارع الحمرا وتفرعاته

دعت قوى الأمن اللبنانية المتظاهرين السلميين للابتعاد عن محيط مصرف لبنان، إضافة إلى شارع الحمرا وتفرعاته.



وقالت، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، إن «بعض المشاغبين عمدوا إلى الاعتداء على عناصر القوى الأمنية، بمحيط مصرف لبنان»، وذلك حسبما أفادته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها.



وشهدت مختلف المناطق اللبنانية، اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من التظاهرات، تخللتها مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين، لاسيما في بيروت وطرابلس شمال لبنان.



جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، قدمت على إثرها الحكومة استقالتها.