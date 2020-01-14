السيرة الذاتية للمستشار نجاح موسي المساعد الجديد لوزير العدل

وافق مجلس القضاء الأعلى، على ندب المستشار نجاح أحمد محمد موسي للعمل مساعدا أول لوزير العدل، خلفا للمستشار محمد عيد محجوب.

وتنشر "الشروق" في السطور التالية السيرة الذاتية لمساعد وزير العدل الجديد:

وشغل المستشار نجاح موسي العديد من المناصب القضائية وتدرج بالعمل فيها، وهو من مواليد أكتوبر عام 1955، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1978.

كما التحق بالنيابة العامة حيث عين معاونا للنيابة العامة عام 1980، ثم في عام 1981 عين مساعد نيابة بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالنيابة العامة في عام 1982، حتى تم تعيينه وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1984.

كما انتقل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1985، ثم انتقل للعمل بالنيابة العامة حيث عين رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة عام 1991.

وتدرج في المناصب القضائية داخل النيابة العامة، حتي تم ندبه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة، وتم انتدابه للعمل بالمكتب الفني للنائب العام بالإضافة الي عمله حتي عين محاميا عاما عام 1998، وفي 2001 عين مستشارا بمحكمة النقض، ثم عين نائبا رئيس محكمة النقض عام 2004.

كما شغل منصبه كقاضياً ونائباً لرئيس محكمة النقض حتي وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب المستشار نجاح موسى بتاريخ 13 يناير 2020 مساعدا أول لوزير العدل بالاضافة إلى قيامه بالتدريس للسادة اعضاء الهيئات القضائية بمركز الدراسات القضائية.

وجدير بالذكر أن المستشار نجاح موسي قد تلقى العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، كما قام بالتدريس للسادة القضاة واعضاء النيابة العامة بمركز الدراسات القضائية لسنوات عديدة.