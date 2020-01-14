محافظ القليوبية: إنشاء منطقة ترفيهية للمشروعات الصغيرة للشباب بمدينة بنها

قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان،إنه جاري حاليًا العمل على إنشاء منطقة ترفيهية للمشروعات الصغيرة بالعاصمة بنها، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.

واستعرض الهجان - خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع سامر عبد السلام المدير التنفيذي لشركة أسواق مصر التابعة لصندوق تحيا مصر، والدكتور أحمد الجزار مدير قطاع التنفيذ بالشركة والمهندس شادي سالم عضو مجلس إدارة شركة أسواق مصر- الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع ترفيهي يهدف إلى الارتقاء بالمنطقة وتوفير فرص عمل للشباب في بنها على مساحة 18500 متر مربع، وسينفذ المشروع على مراحل وفقًا لجداول زمنية محددة.

وأضاف "أن المشروع يشتمل على تنفيذ مجمع متكامل للمشروعات الصغيرة للشباب في شكل حضاري وممارسة نشاطهم في إطار قانوني من خلال وحدات ثابتة ومتنقلة تتميز بشكل جمالي وأماكن مخصصة لعرض المأكولات والمشروبات الخفيفة، بالإضافة إلى مكتبة ثقافية ومسرح مكشوف وأماكن لألعاب الأطفال وممشى ومكان لهواة الصيد".

وأوضح الهجان أن الهدف من تطبيق هذه الفكرة بالمحافظة هو إيجاد فرص عمل للشباب لمحاربة البطالة وزرع ثقافة العمل الحر لدى الشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى خلق متنفس للمواطنين.

وتفقد المحافظ - عقب الاجتماع - يرافقه مسئولو صندوق تحيا مصر، المنطقة المزمع إقامة المشروع عليها على الطبيعة.