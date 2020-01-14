(د ب ا)

وقعت الإمارات واليابان اتفاقية تعاون لتخزين 1ر8 مليون برميل من النفط الخام في مرافق تخزين يابانية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان،مساء اليوم الاثنين بأبوظبي مراسم توقيع الاتفاقية بين المجلس الأعلى للبترول، ممثلا بشركة بترول أبوظبي الوطنية" أدنوك" و"وكالة الموارد الطبيعية والطاقة" اليابانية.

وتمثل الاتفاقية تجديدا وتوسعة لاتفاقية سابقة بين الطرفين لتخزين النفط الخام انتهت عام 2019.

ووفقا لشروط الاتفاقية الجديدة، التي تمتد إلى ثلاث سنوات، تستطيع "أدنوك" تخزين النفط الخام في مرافق يابانية وبيعه لعملائها، على أن توفر كميات محددة منه للسوق اليابانية في حال حصول نقص في إمدادات النفط في اليابان.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات(وام) عن الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية قوله إن "هذه الشراكة تسهم في ضمان إمدادات الطاقة في اليابان ودعم طموحات شركة أدنوك في النمو والتوسع في تجارة النفط والغاز وتداولهما على نطاق دولي أوسع".

وقال ماكيهارا هيكي وزير الدولة للاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني إن "دولة الإمارات تعد إحدى أهم موردي النفط الخام إلى اليابان لسنوات عديدة، ومشروع تخزين النفط يمثل نموذجاً للمشاريع التي تحقق فوائد متبادلة للطرفين، حيث يسهم في ضمان أمن الطاقة لليابان وتمكين دولة الإمارات من الوصول إلى الأسواق الآسيوية".

وتابع: أنه الوقت المناسب لتوسعة نطاق مشروعنا المشترك لتخزين النفط خصوصاً في ضوء الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.

يذكر أن اليابان تعد أكبر مستورد عالمي لمنتجات النفط والغاز من شركة "أدنوك " حيث تقوم باستيراد ما يقرب من 25٪ من نفطها الخام من دولة الإمارات.