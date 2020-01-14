إندونيسيا تضيف «بن زايد» وتوني بلير إلى مجلس مستشاري مشروع العاصمة الجديدة

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أعلنت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إضافة اسمي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى مجلس المستشارين الذي سيتولى الإشراف على مشروع إقامة العاصمة الإندونيسية الجديدة.

يأتي الإعلان بعدما وقعت إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة اتفاقيات تجارية بقيمة 23 مليار دولار في مجالات الطاقة وغيرها من القطاعات خلال زيارة قام بها الرئيس جوكو ويدودو إلى أبو ظبي مؤخرا.

وقال لوهوت بانجيتان، الوزير المسؤول عن الاستثمار في إندونيسيا، إن بن زايد سيترأس مجلسا استشاريا للإشراف على مشروع العاصمة الجديدة، بينما سيكون بلير والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك" ماسايوشي سون عضوين.

وأضاف بانجيتان، في بيان، أن "مهمة المجلس الاستشاري ستكون إعطاء التوجيهات، ومن المأمول أن يعزز وجوده الثقة بين المستثمرين للاستثمار في العاصمة الجديدة".

وكان سون أعرب عن اهتمامه بالاستثمار في العاصمة الجديدة خلال زيارة إلى جاكرتا الأسبوع الماضي.

وأوضح بانجيتان الأسبوع الماضي أن الصين واليابان والولايات المتحدة عرضت المساعدة في تصميم العاصمة الجديدة، والتي تطمح الحكومة إلى نقل أنشطتها إليها في أقرب فرصة.

ومن المقرر بناء المركز الإداري الجديد للبلاد في منطقة غابات بمقاطعة كالمنتان الشرقية على جزيرة بورنيو. وكان سياسيون أعلنوا أن أعمال الإنشاء ستبدأ في نهاية العام.

وكان الرئيس الإندونيسي أوضح أنه تم اختيار الموقع نظرا لأن احتمالات حدوث كوارث مثل الفيضانات والزلازل وموجات المد (تسونامي) والبركايين ضئيلة فيه.