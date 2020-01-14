تحويل طائرة بوينج إلى مكتبة للأطفال في مكسيكو سيتي

(د ب أ)

أعلن مسؤول مكسيكي اليوم الاثنين أنه تم تحويل طائرة بوينج 737 إلى مكتبة للأطفال والمراهقين في واحدة من أكثر المناطق التي تسودها الجريمة في مدينة مكسيكو سيتي.

وقال مارتن باديلا، وهو متحدث باسم حي ازتابالابا، إن الطائرة أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات قليلة مضت وذلك بعد استخدامها لعقدين من الزمن.

ويضم حي ازتابالابا أكبر عدد من السكان ويشهد أعلى معدلات للجريمة من بين أحياء مكسيكو سيتي الستة عشر.

وأضاف باديلا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن إدارة الحي اشترت الطائرة من شركات الطيران المكسيكية (أفياكسا) التي لم تعد قائمة.

وأشار باديلا إلى أنه تم افتتاح المكتبة أمس الأحد، وهي مزودة بـ 240 كتابًا و 2400 كتابًا بصيغة بي دي إف بالإضافة إلى كتب صوتية و 26 جهاز كمبيوتر وجهاز محاكاة الطيران حيث يمكن للأطفال اللعب بالطائرات التجريبية.

ومن المقرر أيضًا افتتاح مكتبة ثانية- مصنوعة من طائرة طراز بوينج 757 - كجزء من خطط الحي لتعزيز الثقافة والتكامل الاجتماعي.