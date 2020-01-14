سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات في أفغانستان ارتفاع حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية إلى 39 قتيلًا على الأقل، فيما تتوقع الأرصاد المزيد من الأحوال الجوية القاسية.

وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الأفغانية تميم عزيمي - حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء- : "إن معظم حالات الوفاة وقعت جراء انهيار أسقف المنازل إثر الهطول الكثيف للثلوج" .. موضحًا أن معظم الخسائر وقعت بأقاليم (قندهار - هلمند - زابول - هيرات".

وأضاف: "أن أكثر من 300 منزل تدمر بأنحاء البلاد جراء موجة البرد وهطول الثلوج والأمطار بكثافة والمستمرة منذ أسبوعين".

يُشار إلى أن الأحوال الشتوية القاسية عادة ما تسبب دمارًا في المناطق الجبلية بالبلاد.