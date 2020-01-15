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أعداد جريدة الشروق
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مصادر سورية: قصف إسرائيلي لمطار التيفور العسكري شرقي حمص

أرشيفية
أرشيفية
دمشق – (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 11:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 11:58 م

تعرض مطار "التيفور" العسكري شرق مدينة حمص السورية لقصف جوي مساء الثلاثاء.

صرحت بذلك مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).

وقالت المصادر، التي لم يتم تسميتها، أن القصف خلف أضرارا مادية كبيرة.

وأكدت المصادر أن "طائرات مسيرة شاركت في قصف المطار وتم اسقاط عدداً منها".

من جانبه، قال مصدر في المعارضة السورية "إن المطار العسكري يعتبر أبرز القواعد الإيرانية في سورية وما تم استهدافه اليوم هو مقرات ومستودعات للقوات الإيرانية ".

وتعرض المطار للقصف عدة مرات كان اخرها في شهر أبريل الماضي من جانب إسرائيل بحسب تقارير إعلامية.


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