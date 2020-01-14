عضو بمجلس السيادة السوداني: مفاوضات السلام تمضي بصورة متوازنة

قال محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام عضو مجلس السيادة، إن التفاوض مع الحركات المسلحة في جوبا يمضي بصورة متوازنة، ولا توجد أية عقبات أساسية،موضحا أنه لا يوجد ما يبطئ أو يجعل الوصول إلى اتفاق سلام مستحيلا.

وأكد التعايشي- في تصريحات صحفية في جوبا، عقب اجتماع وفد الحكومة السودانية، مع وفد حركات دارفور المسلحة، حول ملف السلطة- عزم الحكومة الانتقالية على الوصول إلى سلام في غضون الفترة المحددة في الخامس عشر من شهر فبراير المقبل، مضيفا أن كل القضايا يمكن الوصول إلى اتفاق حولها في وقت قريب.

وأوضح أن كل الأطراف تتحلى بالمسئولية وعقدت العزم على مواصلة النقاش في هذه القضايا، وهى قضايا تاريخية، مشيرا إلى أن الطرفين ناقشا في ملف السلطة، المبادئ الأساسية العامة والوضع الإداري، والعلاقة بين الإقليم والمركز فيما يلي طبيعة السلطات.

ولفت التعايشي إلى نقاش طويل دار حول علاقة الإقليم والمركز في الاختصاصات والسلطات والصلاحيات والادارة، مضيفا أنهم اتفقوا على مبدأ ضرورة مراجعة الوضعية المختلفة للأقاليم في السودان وسلطات المركز والأقاليم، بما يمكن الإنسان من إدارة السلطة فعليا، وليس تابعا كمبد عام وهو الاتفاق الأساسي، فضلا عن الاتفاق على ضرورة مراجعة العلاقه الإدارية.

وقال إن حسم الملف الأساسي للسلطة يمكن من معالجة مشاكل اختلال المشاركة في مستويات الحكم المختلفة، واختلال طبيعة سلطات الإقاليم بما يمكن من المشاركة في إدارة الدولة بصورة قوية إلى جانب طبيعة علاقة الإقليم مع السلطة الانتقالية خلال الفترة الانتقالية، وتوقع الوصول إلى اتفاق حول هذه القضايا.