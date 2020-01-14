دورات تدريبية لتوعية طلاب الجامعات بمحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة

ينظم معهد إعداد القادة بحلوان دورات إعداد القادة بالجامعات لمناقشة الأوضاع الحالية ونشر الوعي الثقافي في جميع المجالات ومحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة والتصدي لما يثارعلى شبكات التواصل الاجتماعي وذلك من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة وذلك خلال شهرى فبراير ومارس القادمين بمتوسط 10 أفواج.



وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية المشرف العام على معهد إعداد القادة حول الأنشطة الطلابية خلال أجازة نصف العام، وبداية الفصل الدراسي الثاني.



ولفت التقرير إلى أسبوع الطلاب الوافدين الرياضي بالتعاون مع قطاع الأنشطة والاتحاد الرياضي والإدارة المركزية للوافدين بجامعة قناة السويس في الأنشطة الرياضية خلال الفترة من أول فبراير المقبل وحتى الرابع من الشهر نفسه، وكذا أسبوع الفتيات الخامس علي مستوى الجمهورية بجامعة الفيوم بحضور 4 آلاف و 500 طالبة في جميع المجالات الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية وذلك في الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، إلى جانب تنظيم الأسبوع الأول لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات والذي تستضيفه جامعة سوهاج في الفترة من 8 إلى 13 فبراير القادم تحت عنوان "الرياضة بتجمعنا".



وذكر التقرير أنه سيتم عقد الملتقى العربي الثاني تحت عنوان "الجامعات العربية والثورة الصناعية الرابعة: الفرص والتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 16 فبراير المقبل بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية، وكذا مهرجان جامعة الأقصر الرياضي خلال مارس القادم.



ولفت التقرير لإقامة الملتقى الفني في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وكذلك الملتقي القمي في المجالات الأدبية والثقافية بجامعة المنوفية خلال شهري مارس وأبريل القادمين والملتقى القمي لطلاب الأسر الجامعية بجامعة مطروح بمشاركة 500 طالب وطالبة في جميع الأنشطة خلال مارس القادم، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الطلابية الأخرى تستضيفها مختلف الجامعات المصرية.