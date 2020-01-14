محمد نصر

فلسطين إجابة صحيحة.. لكن ليس في مسابقة "جيوباردي" الأمريكية

أثارت إجابة إحدى المتسابقات، في البرنامج الأمريكي الشهير "جيوباردي"، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول موقع أقدم كنيسة في التاريخ المسيحي، بعدما أعتبرها مقدم المسابقة إجابة خاطئة.

تقوم الفكرة الأساسية في البرنامج على طرح إجابات على المتسابقين، ليقوموا هم بتخمين السؤال - دون التقيد بصياغة صحيحة للسؤال وبالطبع مع بعض الصعوبات- في الحلقة التي أذيعت الجمعة الماضية، وتحت فئة أين هذه الكنيسة؟ قدم البرنامج إجابة تقول "بنيت في القرن الثالث الميلادي، كنيسة المهد"، لتأتي إجابة المتسابقة كاتي نيدل قاطعة وسريعة "...فلسطين"؛ لكن وفي رد أسرع كان نفي مقدم المسابقة أليكس تريبك، بالقول "لا"، ليرد التسابق الأخر جاك ماغواير "...إسرائيل"، فيعتبرها تريبك إجابة صحيحة.

وقال عمر بدار نائب مدير المعهد العربي الأمريكي، في تغريدة على موقع تويتر: إنه أمر غير مقبول!! بيت لحم هي أرض فلسطينية تحتلها إسرائيل بشكل غير شرعي، (أجابت كاتي نيدل بالإجابة الصحيحة وسُرقت). "جيوباردي" مدين بالاعتذار عن تأييد احتلال إسرائيل غير الشرعي للأراضي الفلسطينية".

https://twitter.com/OmarBaddar/status/1215850195038150656

وفي العام 1967م، احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس وبيت لحم، وتعتبر كنيسة المهد المكان الأكثر قدسية في الديانة المسيحية، فمنذ القرن الثاني الميلادي اعتقد الناس أن موقع الكنيسة هو المكان الذي ولد فيه السيد المسيح بالمغارة التي بنيت عليها الكنيسة، ففي عام 326م وبناء على طلب القديسة هيلانة وبرعاية ابنها الإمبراطور قسطنطين، تم البدء بإنشاء أولى الكنائس بالموقع "كنيسة قسطنطين"، والتي دمرت على يد السامريين عام 529م، وفي منتصف القرن السادس الميلادي حلت الكنيسة الحالية مكان الأولى، والتي بناها الإمبراطور جوستنيان، بحسب موقع اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس بفلسطين.

في تغريدة على تعقيبا على الفيديو، قال جيمس زغبي مدير المعهد العربي الأمريكي: " هذا أمر شنيع، لو كانت "إسرائيل" هي الإجابة، لكان الأمر سيئا بما يكفي. لكن ما حدث أنها أجابت "فلسطين"... وتم اعتبارها خاطئة، وهو ما يجعل من الأمر انتهاك وإهانة للتاريخ والواقع والآلاف من الفلسطينيين المضطهدين في بيت لحم.

https://twitter.com/jjz1600/status/1216097578829467648

فيما شاركت المتسابقة "نيدل" علي حسابها علي موقع تويتر أيضا برابط لمقال لمجلة الدراسات الفلسطينية، حول السياسة الأمريكية في فلسطين. https://twitter.com/katieee817/status/1215867992585785346

وبحسب موقع سي إن إن، أطلقت منظمة (كود بينك (CODEPINK النسائية الأمريكية، عريضة علي الإنترنت طالبت فيها إدارة البرنامج "بالاعتذار الفوري والمباشر عن الأخطاء السياسية الخطيرة التي حدثت خلال الحلقة".

https://twitter.com/codepink/status/1216050327054622721

في عام 2018 أشعل دونالد ترامب الصراع الملتهب من خلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ما تسبب في استشهاد العشرات وإصابة المئات على يد القوات الإسرائيلية، خلال الاحتجاجات التي أعقبت القرار.