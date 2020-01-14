إمبراطور اليابان يزور بريطانيا في الربيع

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أعلن قصر باكنجهام اليوم الثلاثاء أن امبراطور اليابان ناروهيتو وافق على دعوة تلقاها من الملكة إليزابيث الثانية للقيام بزيارة رسمية لبريطانيا في الربيع.

وكان ناروهيتو اعتلى عرش الأقحوان في الأول من مايو الماضي.

ومن المقرر أن يقيم الامبراطور وقرينته الإمبراطورة ماساكو في قلعة وندسور خلال الزيارة. وأشار البيان إلى أن موعد الزيارة سيتم إعلانه في وقت لاحق.

وسيكون الامبراطور ناروهيتو "59 عاما" هو ثالث امبراطور لليابان يقوم بزيارة رسمية لبريطانيا في عهد الملكة إليزابيث الثانية.

وقامت الملكة وزوجها، دوق إدنبره، بزيارة رسمية لليابان في مايو من عام 1975.