 إمبراطور اليابان يزور بريطانيا في الربيع - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2020 4:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

إمبراطور اليابان يزور بريطانيا في الربيع

الإمبراطور الياباني ناروهيتو
الإمبراطور الياباني ناروهيتو
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 3:40 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 3:40 م

أعلن قصر باكنجهام اليوم الثلاثاء أن امبراطور اليابان ناروهيتو وافق على دعوة تلقاها من الملكة إليزابيث الثانية للقيام بزيارة رسمية لبريطانيا في الربيع.

وكان ناروهيتو اعتلى عرش الأقحوان في الأول من مايو الماضي.

ومن المقرر أن يقيم الامبراطور وقرينته الإمبراطورة ماساكو في قلعة وندسور خلال الزيارة. وأشار البيان إلى أن موعد الزيارة سيتم إعلانه في وقت لاحق.

وسيكون الامبراطور ناروهيتو "59 عاما" هو ثالث امبراطور لليابان يقوم بزيارة رسمية لبريطانيا في عهد الملكة إليزابيث الثانية.

وقامت الملكة وزوجها، دوق إدنبره، بزيارة رسمية لليابان في مايو من عام 1975.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك