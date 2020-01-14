الشرطة الماليزية تحبط مؤامرة إرهابية لشن هجمات واسعة النطاق

نجحت الشرطة الماليزية في إحباط مؤامرة لشن هجمات واسعة النطاق تعود لجماعات "القاعدة" و"داعش" الإرهابية ضد هذه البلاد طوال العام الماضي.

وقال نائب مدير وحدة مكافحة الإرهاب تشيونج كوون كوك، وفقا لوكالة (برناما) الماليزية: "إن الشرطة أوقفت 10 أشخاص، من بينهم ماليزيان اثنان و8 أجانب على ذمة التحقيق".. موضحا أن هؤلاء المعتقلين هم أعضاء تنظيم القاعدة وداعش وكانوا على نية في إنشاء خليتهم في ماليزيا.

وبين أنه من خلال هذه العمليات، فقد تمّ تقاسم المعلومات مع وكالات الاستخبارات الأجنبية ونجحت في إحباط الهجمات واسعة النطاق التي خططتها هذه الجماعات..مشيرا إلى أن الشرطة صادرت 6 أجهزة متفجرة مرتجلة وسلاح ناري و15 ذخيرة كانت من المرجح أن تستخدمها الجماعات الإرهابية لشن الهجمات على المعابد.

وقال تشونج :"إن الوحدة نجحت في اعتقال 72 مشتبهاً بهم من بينهم 26 ماليزياً والباقي الأجانب بسبب الاشتباه بتورطهم في أنشطة إرهابية طوال العام الماضي".