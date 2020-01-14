الغردقة تستضيف منافسات «توب موديلز» بمشاركة 39 عارضة أزياء

تستضيف مدينة الغردقة عاصمة السياحة العربية، مسابقة «توب موديلز» وسط منافسة قوية بين 39 عارضة أزياء من مختلف القارات على مدى 10 أيام، بحضور جماهيرى كبير من السائحين الأجانب والمصريين.

قال هشام عزيز، المدير العام بالفندق المستضيف للحدث: إن الهدف الأسمى لتنظيم فاعليات توب موديلز هو رسالة طمأنة للسياح خارج مصر من مختلف الجنسيات، وأضاف الفندق ينظم الحفل للموسم الثانى على التوالى ونحن قادرون على تنظيم مثل هذه الإيفنتات التى تساهم فى تنشيط السياحة لأننا مصريون فلابد من دفع عجلة التنمية السياحية فى مصر.

وأوضح أنه تم إعداد برنامج حافل للمشاركات من 39 دولة أوروبية وإفريقية، وتوجد مسابقة مصرية بين الموديلز، جميعهم مبهورون بمصر والآثار المصرية كما أنهم مبهورون بحفاوة الاستقبال من دفء استقبال ممزوج باحترافية وإتقان فى العمل، مبهورون بالمكان ولم يصدقوا أن هناك اتقانا واحترافية ودفئ استقبال ممزوج بالاحترام والدقة فى تقديم الخدمة.

من جانبها أشارت حبيبة الشاعر، مسئولة التنظيم للمسابقة: إن التصفيات النهائية لاختيار أفضل «توب موديلز» فى المسابقة، تشمل تنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية، وعروض أزياء مختلفة، بينها (ملابس البحر والسهرة والملابس الوطنية لكل دولة وقياسات الوزن والطول)، لافتة إلى أن لجنة المحكمين تتكون من عارضات أزياء شهيرات وصحفيين وإعلاميين ومتخصصين وملكات جمال من عدة دول.

من جانبه أشار سعيد عتيق، مدير عام المجموعة المستضيفة للمهرجان، إلى أن هذه النوعية من المهرجانات تهدف لتنشيط السياحة فى المدن التى تقام بها، وهذه المسابقة تعد دعاية مباشرة للسياحة فى البحر الأحمر دون أى تكاليف مالية، لوجود عدة قنوات تليفزيونية ومجلات متخصصة وصحفيين يغطون هذه المسابقات والمهرجانات، ويتم وضع المعالم السياحية لهذه المدن التى استضافت الحدث على أغلفة المجلات المتخصصة.

ومن المقرر تنظيم جولات سياحية للمشاركين، بهدف زيارة المناطق الأثرية، والقيام برحلات بحرية وسفارى صحراوية، وجولات فى عدد من المنتجعات السياحية داخل الغردقة.