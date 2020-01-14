وزيرة البيئة تتابع مع 4 محافظين تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات

• فؤاد: متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخطط التشغيلية للمعدات للنهوض بمستوى النظافة العامة

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، المخطط التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، في اجتماع مع المحافظين الأربعة بالبرنامج، وهم: (اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية)، وعدد من قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني للمخلفات وسكرتير العموم بالمحافظات الأربعة.

وقالت فؤاد إن الاجتماع يهدف إلى متابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني في المحافظات الأربع، وما تم تنفيذه من إنجازات لتطوير منظومة المخلفات الصلبة البلدية ورفع كفاءتها، من خلال تقديم الدعم الفني لتلك المحافظات وتنفيذ المخططات الرئيسية لإدارة المنظومة، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مصانع تدوير ومدافن ومحطات وسيطة، إلى جانب متابعة الخطط التشغيلية للمعدات وتحقيق مشاركة مجتمعية توعوية مع كل فئات المجتمع؛ استمرارا لتنفيذ خطة الوزارة في تنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ إجراءات عاجلة للنهوض بها وتحسين مستوى النظافة العامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تقديم الدعم للمحافظات الأربع لتحسين كفاءة منظومة المخلفات، حيث تم دعم محافظة قنا بتكلفة تقديرية 79.8 مليون جنيه، ودعم محافظة أسيوط بتكلفة تقديرية 107.5 مليون جنيه، بينما تم دعم كفر الشيخ 95.3 مليون جنيه، والغربية بتكلفة تقديرية 97 مليون جنيه.

واستعرض الاجتماع إنجازات البرنامج في كل محافظة، من وضع المخططات الاستراتيجية وتنفيذ التدخلات العاجلة من توريد المعدات لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات وتنفيذ المرحلة الثانية من المكون الاستثماري للبنية التحتية، إلى جانب البناء المؤسسي وبناء القدرات في دعم وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، واستعراض الخطط التنفيذية للتخلص النهائي من التراكمات والمخططات المستقبلية لإدارة المنظومة، بالإضافة إلى استعراض التحديات والمعوقات التي تواجه البرنامج في كل محافظة.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، يعمل على 4 محافظات (كفرالشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط)، ويمول من عدة جهات، وهي: (بنك التعمير الألماني KFW، وهيئة التعاون الدولي الألمانية giz، والاتحاد الأوروبي EU، وهيئة المعونة السويسرية SECO)، ويجمع بين مكونين فني واستثماري، ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة.