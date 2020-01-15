ظريف: تفعيل أوروبا لآلية فض النزاع النووي خطأ استراتيجي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تفعيل الدول الاوروبية الثلاث المانيا وبريطانيا وفرنسا تفعيل آلية فض النزاع النووي بانه لا اساس له قانونيا وخطأ استراتيجي سياسيا.



جاء ذلك في تصريح ادلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



وقال المتحدث أن تصريح ظريف جاء خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية الالماني نيلس آنين اليوم الثلاثاء في نيودلهي للمشاركة في في المنتدى الخامس للحوار الدولي "رايسينا".



من جانبه، قال آنين "إن موقفنا هو الدفاع عن الاتفاق النووي ودعمه".



وأضاف أن مضمون رسالة الوزراء الاوروبيين الثلاث لا يهدف الى تقويض الاتفاق النووي.



كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أعلنت تفعيل آلية فض النزاعات مع إيران، وذلك بعد انتهاكاتها للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 .



ويتيح تفعيل الآلية في نهاية الأمر إعادة فرض عقوبات على طهران.



كانت ايران قد أعلنت في الخامس من الشهر الجاري أنها لم تعد مُلزمة بآخر قيود في الاتفاق النووي بشأن تخصيب اليورانيوم، وهى الخطوة الخامسة والأخيرة في تقليص التزامها بالاتفاق.



وجاءت هذه الخطوة في اعقاب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد في الثاني من الشهر الجاري.