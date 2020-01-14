وكالات - أبوظبي

عُثر على جنديين أميركيين ميتين في قاعدة جوية ألمانية في مقاطعة راينلاند بلاتينات، وفق ما أفادت القاعدة العسكرية، الاثنين، مضيفة أن أسباب وفاتهما غير معروفة بعد.



وعُثر على الجنديين، البالغان 20 عاما، ميتين بعد ظهر الخميس في مهجع بقاعدة سبانغداهليم الجوية (غرب). وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة.

وقال الكولونيل ديفيد إيبرسون في تعزيته لعائلتي الضحيتين على موقع القاعدة الإلكتروني إنه "من الصعب دائما خسارة أعضاء مهمين في فريقنا".



وتستضيف قاعدة سبانغداهليم، التي يوجد بها حوالي 4 آلاف جندي، سرب المقاتلات 52 التابع لسلاح الجو الأميركي. وكان الجنديان مكلفين بصيانة الطائرات.

وتوجد في ألمانيا نحو 20 قاعدة عسكرية أميركية.