أمريكا تفرض عقوبات على كيانين كوريين شماليين بسبب تصدير العمالة

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات ضد كيانين كوريين شماليين بسبب تسهيل قيام بيونجيانج بتصدير عمالة بشكل غير شرعي إلى أسواق خارجية في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة بأن شركة "كوريا نامجانج تريدنج كوربوراشن" انخرطت أو قامت بتسهيل أو كانت مسؤولة عن تصدير العمال من كوريا الشمالية من أجل توفير دخل لحكومة البلاد أو الحزب الحاكم.

وقالت الوزارة إن المنظمة الثانية هي "بيجينج سوكباكسو"، وهي هيئة كورية شمالية مقرها الصين قامت بتسهيل تصدير العمالة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "تصدير العمال الكوريين الشماليين يوفر دخلا غير شرعي لحكومة كوريا الشمالية في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

وتنص العقوبات على تجميد أي أصول للكيانين في الولايات المتحدة كما تحظر على المواطنين الأمريكيين القيام بأي أعمال تجارية معهما.