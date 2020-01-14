حبس مراقب أمن لقتله زوجته بسبب مصروف المنزل في الإسكندرية

كتب - عصام عامر:

قررت نيابة المنتزه في الإسكندرية، اليوم الإثنين، حبس "محمد.م"، 29 عامًا"، مراقب أمن بشركة للحديد والصلب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته "آمال.ع" 42 عامًا، ربة منزل، خنقًا، بعد خلاف وقع بينهما على مصروف المنزل.

كما صرحت النيابة بدفن الجثمان عقب تشريحه لبيان أسباب الوفاة، وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا بالعثور على جثة، ربة منزل، مقتولة، داخل مسكنها في منطقة خورشيد.

وبانتقال ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه، شرق الإسكندرية، إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين وجود جثة المجني عليها مسجاة بأرضية حجرة نومها، ترتدي كامل ملابسها، وجميع نوافذ الشقة سليمة، ولا توجد تلفيات في محتويات المنزل تدل على أن هناك واقعة سرقة وراء الجريمة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، توصلت جهوده إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، أثر مشادة كلامية وقعت بينهما.

وبإلقاء القبض عليه، أقر في محضر الضبط الأولي بحدوث مشادة كلامية مع زوجته بسبب الخلاف على مصروف المنزل، أقدمت خلالها بصفعه على وجهه، مما جعله يطبق بكلتا يداه على عنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسقطت على الأرض جثة هامدة.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة ثالث المنتزه، وتباشر النيابة العامة التحقيق.