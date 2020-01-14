محافظ الدقهلية: عدم السماح لأي شركة محمول بإقامة برج دون ترخيص

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قرر أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إزالة أحد المنازل المخالفة بمدينة الكردي، وكلف رئيس المركز والمدينة بفتح الشوارع أمام المواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم إقامة أبراج لشبكات المحمول دون الحصول على كافة التراخيص من جميع الجهات وفصل الكهرباء عن الأبراج المخالفة بقرية أشمون مركز دكرنس ومدينة السنبلاوين.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة المنصورة، بسرعة إغلاق ورشة موبليات مخالفة بكفر بدواي القديم وفصل المرافق عنها، كما قرر عرض أوراق شكوى أحد المواطنين من منطقة الزعفران مركز المنصورة بطلب إيقاف أعمال ترخيص للمستشار القانوني لوجود نزاع قضائي.

وكلف مختار رئيس حي شرق بتشكيل لجنة لمعاينة العقار المخالف واتخاذ الإجراءات لإزالة الدور الرابع العلوي بناء على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وترميم باق العقار.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية، اليوم، بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.