 محافظ الدقهلية: عدم السماح لأي شركة محمول بإقامة برج دون ترخيص - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2020 1:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

محافظ الدقهلية: عدم السماح لأي شركة محمول بإقامة برج دون ترخيص

نعمان سمير:
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 1:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 1:23 م

قرر أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إزالة أحد المنازل المخالفة بمدينة الكردي، وكلف رئيس المركز والمدينة بفتح الشوارع أمام المواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم إقامة أبراج لشبكات المحمول دون الحصول على كافة التراخيص من جميع الجهات وفصل الكهرباء عن الأبراج المخالفة بقرية أشمون مركز دكرنس ومدينة السنبلاوين.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة المنصورة، بسرعة إغلاق ورشة موبليات مخالفة بكفر بدواي القديم وفصل المرافق عنها، كما قرر عرض أوراق شكوى أحد المواطنين من منطقة الزعفران مركز المنصورة بطلب إيقاف أعمال ترخيص للمستشار القانوني لوجود نزاع قضائي.

وكلف مختار رئيس حي شرق بتشكيل لجنة لمعاينة العقار المخالف واتخاذ الإجراءات لإزالة الدور الرابع العلوي بناء على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وترميم باق العقار.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية، اليوم، بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك