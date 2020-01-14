حبس 3 أشخاص لاتهامهم بارتكاب 8 وقائع سرقة بأسلوب الخطف في الإسكندرية

عصام عامر

قررت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس 3 أشخاص "سائق توكتوك، وعاطلان"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين شكيل تخصص في إرتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء شريف رؤوف، يفيد ورود معلومات بقيام المتهمون "لهم معلومات جنائية"، مقيمون نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، بتكوين تشكيل تخصص في إرتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، بإستخدام مركبة "توكتوك" ملك وقيادة "السائق" مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

وعقب تقنين الإجراءات وضبطهم، أقروا بإرتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات وهي عبارة عن "هواتف محمولة" تم بيعهم لصاحب سنترال كائن في منطقة البيطاش، وتم ضبط مركبة "التوكتوك" المستخدمة فى عملية الخطف.

وبتحرير محضر بالواقعة، تم عرض المتهمين على النيابة العامة، حيث اتخذت قرارها المُقدم.