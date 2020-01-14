قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه وضع خطة للتحول من العدادات التقليدية القديمة التي تتطلب محصل وكشاف إلى منظومة أكثر تطورًا وهي العدادات مسبقة الدفع والذكية.



وأضاف حمزة خلال برنامج "المنصة" على فضائية "الحدث اليوم"، أن العدادات مسبقة الدفع والذكية لا تحتاجان محصلًا أو كشافًا وتستخدم عن طريق الشحن ويستطيع المواطن من خلالها متابعة استهلاكه، وأنه تم التوصل إلى تركيب 8.5 مليون عداد مسبوق الدفع على مستوى الجمهورية.



وتابع متحدث الكهرباء، أن هناك مشروعًا تجريبيًا لتركيب 250 ألف عداد ذكي تم تركيب منها 160 ألف عداد وسوف يركب الباقي خلال العام الجاري، مؤكدًا أن تحول العدادات التقليدية تطلب سنين، وأنه قراءة العداد لا تعتمد إلا بصورة ملتقطة للعداد.



وأوضح، أن برنامج القراءة الموحد أكثر إلزاما ودقة لأنه يتم تنزيله على جهاز القارئ، ولا يفتح البرنامج إلا أمام العداد، وصورة العداد تنقل لجهة تابعة لقراءة العدادات وشركة الكهرباء للتأكد من دقة القراءة، مضيفًا أن تاريخ القراءة لن يؤخر ولا يوجد تدخل بشري في القراءة.



وأكد "حمزة"، أن وزارة الكهرباء كانت تحصل رسوم الكهرباء وتوصلها لوزارة التنمية المحلية، مضيفًا أنه من بداية شهر 7 المقبل ستتوقف عن ذلك، وكان ذلك مسار شكوى في طلبات إحاطة من قبل النواب وتم الموافقة عليها.