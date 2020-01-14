صحيفة عراقية: معركة بالسلاح الأبيض في ساحة التظاهر بالناصرية

ذكرت صحيفة عراقية، اليوم الثلاثاء، أن أربعة عراقيين أصيبوا بجروح في معركة طاحنة بالسلاح الأبيض وقعت قرب ساحة التظاهر في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار -375 كيلومترا جنوبي بغداد-.

ونسبت صحيفة "الصباح" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى مصدر أمني عراقي، لم تكشف عنه، القول إن "معركة طاحنة بالسلاح الأبيض وقعت بالقرب من ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار وأن المعركة انـتهت بـإصـابـة 4 أشـخـاص بـجـروح أحدهم بحالة خطرة".

وأوضح المصدر أنه تم نقل المصابين لمستشفى وأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة ملابساته.

وتشهد ساحات التظاهر في بغداد و9 محافظات عراقية جنوبي البلاد منذ شهر أكتوبر الماضي أعمال عنف خلفت نحو 500 قتيلا ونحو 27 ألف مصاب في أعنف مظاهرات احتجاجية يشهدها العراق؛ للمطالبة بإصلاح العملية السياسية في تاريخه الحديث.