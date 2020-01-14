 ياسر جلال يستأنف تصوير «الفتوة» بحى القلعة - بوابة الشروق
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ياسر جلال يستأنف تصوير «الفتوة» بحى القلعة


نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:28 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:28 م

يستأنف اليوم الفنان ياسر جلال تصوير المسلسل التليفزيونى الجديد «الفتوة»، داخل ديكور العمل الرئيسى بمدينة الإنتاج الإعلامى بحى القلعة، حيث تم بناء ديكورات ضخمة للعمل على مدى 3 أشهر، وهى عبارة عن حى الجمالية قبل 100 عام.
مسلسل الفتوة من المقرر أن ينافس به الفنان ياسر جلال خلال السباق الرمضانى المقبل، ويشارك فى بطولته كل من دياب، نجلاء بدر، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل عادل الفار، ماهر نصار، صفوة. وتدور أحداثه فى إطار مزيج بين الدراما الاجتماعية والأكشن خلال حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية ويكشف كواليس عالم الفتوات والحارة الشعبية، ويتناول عدة قضايا اجتماعية وصراعات السلطة على رجل الحارة الذى يحميها من بطش الفتوات.


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