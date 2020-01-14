محافظ مطروح يفتتح 3 محطات تحلية في مدينتي السلوم وبراني

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، 3 محطات تحلية مياه البحر بكل من مدينتي سيدي براني والسلوم بإجمالي تكلفة 18 مليون جنيه.



وتفقد شعيب ورسلان، أقسام المحطة المختلفة بالسلوم، بعد أعمال التوسعات والتطوير من ٣٥٠٠م٣ إلى ٤٠٠٠ م٣ لخدمة أهالي السلوم بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، والتعرف على مراحل التنقية والتحلية، مشيدين بالجهود المبذولة، للتخفيف عن الأهالي في أقصى غرب مطروح والعمل على توفير مياه الشرب، مع دراسة مقترح إنشاء محطات أخرى لاستيعاب الزيادة المستقبلية.



كما افتتح محافظ مطروح ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، محطتي تحلية مياه الآبار بمنطقة الشبيكات بمدينة براني على بعد ٢٠٠كم غرب مدينة مرسى مطروح بطاقة ١٠٠م٣/يوم ، ومحطة تحلية مياه الآبار ببقبق بمدينة السلوم بنسبة ملوحة ٢٥٠ جزءا في المليون، بتكلفة ٤ ملايين جنيه لكل منها بإجمالي ٨ ملايين جنيه تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لخدمة أهالي التجمعات السكانية المحيطة بما ييسر عليهم الحصول على مياه الشرب من مصادر قريبة مع تخصيص سيارة من شركة المياه لتوزيع المياه على الأهالي.



ووجه محافظ مطروح، شركة الكهرباء بتوفير مصدر كهرباء دائم للمحطتين بدلا من الديزل مع عمل المقايسة اللازمة.



وشملت الجولة، افتتاح عدد من المراكز الجديدة لخدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والتيسير عليهم، وذلك عبر الفيديو كونفرانس والتعرف على الخدمات المقدمة سواء الاستفسارات والقراءات والاشتراكات والتحصيل الفواتير والعدادات مسبقة الدفعة وغيرها ومنها بالعلمين لخدمة أهالي العلمين وسيدي عبد الرحمن وقرى الساحل الشمالي، ومركز خدمة العملاء بالضبعة، ومركز خدمة العملاء بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح، لتخفيف ضغط الإقبال على مركز خدمة العملاء بمقر الشركة خاصة مع موسم الصيف السياحي، بالإضافة إلى خزان ورافع المياه وموزع بمدينة السلوم.