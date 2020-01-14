مفوضية اللاجئين تدعو لتوفير 447 مليون دولار لمساعدة اللاجئين بالسودان

دعا المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين بابار بالوش، جهات التمويل الدولية إلى توفير تمويل قدره 447 مليون دولار؛ لمساعدة أكثر من 900 ألف لاجئ في السودان، إضافة إلى ما يقرب من ربع مليون من مضيفيهم في العام المقبل.

وقال بالوش - في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء في جنيف - إن المفوضية تتوقع أنشطة إنسانية في السودان مع أكثر من 30 شريكا آخر.

وأكد أن أكبر مجموعة من اللاجئين الذين يستضيفهم السودان هم من جنوب السودان، حيث يبحث حوالي 840 ألف شخص عن مأوى في البلاد منذ عام 2013، إضافة إلى الحاجة للموارد لمساعدة لاجئين آخرين من تسع دول، وأيضا في ظل استقبال لاجئين جدد في دارفور يتدفقون من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى ولايتي جنوب ووسط دارفور.

ولفت إلى أن عدد اللاجئين هناك ارتفع من 5 آلاف إلى ما يقرب من 17 ألفا في ثلاثة أشهر فقط منذ سبتمبر 2019، قائلا إن عملية المفوضية في السودان ظلت في عام 2019 واحدة من أكثر العمليات التي تعاني من نقص في الموارد، حيث توفر لها 32% فقط من الأموال المطلوبة، وتبلغ 269 مليون دولار.