إمبراطور اليابان يقبل دعوة الملكة إليزابيث لزيارة بريطانيا خلال الربيع القادم

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إن الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو سيقومان بزيارة دولة لبريطانيا في الفترة ما بين شهري أبريل ويونيو المقبلين .. موضحا أن الإمبراطور قبل دعوة الملكة إليزابيث للقيام بزيارة دولة للمملكة المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن سوجا قوله - خلال مؤتمر صحفي دوري في العاصمة طوكيو - "إن التبادلات بين العائلة الإمبراطورية والعائلة الملكية البريطانية لعبت دورا حاسما في تنمية العلاقات الودية بين البلدين".

من جانبه، ذكر قصر بكنجهام إن إمبراطور وإمبراطورة اليابان قبلا دعوة من الملكة إليزابيث للقيام بزيارة دولة للمملكة المتحدة في ربيع عام 2020.. موضحا أن هذه أول رحلة خارجية يقوم بها الزوجان الإمبراطوريان منذ تنصيب الإمبراطور ناروهيتو في مايو الماضي .. مشيرا إلى أن الضيفين سينزلان بقصر وندسور.

واستضافت الملكة إليزابيث امبراطورين سابقين لليابان في زيارة دولة، هما الإمبراطور أكيهيتو عام 1998 والإمبراطور هيروهيتو عام 1971، في حين قامت الملكة وزوجها الأمير فيليب بزيارة دولة واحدة لليابان في عام 1975 تلبية لدعوة من الإمبراطور هيروهيتو.