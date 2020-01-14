بدء اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية برئاسة الأردن

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية برئاسة الأردن وبمشاركة ممثلي الدول العربية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بشأن قواعد المنشأ العربية.

وأكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية أهمية عمل هذه اللجنة التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري من أجل متابعة تنفيذ قرارات المجلس بشأن قواعد المنشأ العربية للسلع المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال أبو النصر، في تصريحات له على هامش الاجتماع الذي يستمر لمدة 3 أيام، إن اللجنة ستناقش مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ، والعمل على حل المشاكل التي تواجه عملية تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية، كما تناقش اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لكى تتواكب مع التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها تمهيدا لعرض هذه الأحكام على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقرارها والعمل بها.

وأضاف أن اللجنة ستناقش أيضا مذكرة حول "نظام تطبيق مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية" والطلب من الدول العربية تقديم مقترحاتها بشأن وضع هذا النظام إلى جانب مناقشة مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية لقبول الدول "بشهادة المنشأ الإلكترونية" والتي بدأت بعض الدول فعليا في تطبيقها مثل السعودية والإمارات، مؤكدا على أهمية تنفيذ نظام شهادة المنشأ الإلكترونية كخطوة ضرورية لتعزيز وتنمية المبادلات التجارية البينية بين الدول الأعضاء.