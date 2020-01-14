الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة لكتاب السيناريو بالتعاون مع المنتج حازم بركة

أعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير، عن مسابقة لُكتاب السيناريو بالتعاون مع المنتج حازم بركه، الذي سيتولى بدوره إنتاج الفيلم الفائز.
وتنص شروط الاشتراك في المسابقة على الآتي:
١- أن تكون مدة الفيلم لا تزيد عن ١٥ دقيقة
٢- أن يكون سيناريو الفيلم له مخرج محدد ويكون له عمل سابق علي الأقل ويحمل الجنسية المصرية.
٣- يرسل مع السيناريو السيرة الذاتية للمخرج ولكاتب السيناريو
٤- أن تكون قصة الفيلم أصلية وليست مقتبسة من أي عمل أدبي.
٥- أن تكون نسخة السيناريو بصيغة pdf
٦- يرسل مع سيناريو الفيلم المعالجة/ نبذة مختصرة/ ميزانية الفيلم/ جدول التصوير (خطة التصوير ).
٧- آخر موعد لتلقى مشاريع الأفلام ٢٢ يناير الجاري.