 الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة لكتاب السيناريو بالتعاون مع المنتج حازم بركة - بوابة الشروق
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الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة لكتاب السيناريو بالتعاون مع المنتج حازم بركة


نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 2:46 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 2:46 ص

أعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير، عن مسابقة لُكتاب السيناريو بالتعاون مع المنتج حازم بركه، الذي سيتولى بدوره إنتاج الفيلم الفائز.
وتنص شروط الاشتراك في المسابقة على الآتي:

١- أن تكون مدة الفيلم لا تزيد عن ١٥ دقيقة

٢- أن يكون سيناريو الفيلم له مخرج محدد ويكون له عمل سابق علي الأقل ويحمل الجنسية المصرية.

٣- يرسل مع السيناريو السيرة الذاتية للمخرج ولكاتب السيناريو

٤- أن تكون قصة الفيلم أصلية وليست مقتبسة من أي عمل أدبي.

٥- أن تكون نسخة السيناريو بصيغة pdf

٦- يرسل مع سيناريو الفيلم المعالجة/ نبذة مختصرة/ ميزانية الفيلم/ جدول التصوير (خطة التصوير ).

٧- آخر موعد لتلقى مشاريع الأفلام ٢٢ يناير الجاري.


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