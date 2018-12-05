صدقي: تأهل الهلال السوداني على حساب الأهلي «وارد جدا»

حذر حمادة صدقي المدير الفني لسموحة، الأهلي من مواجهة فريقه السابق الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال صدقي عبر قناة أون سبورت "الأهلي ليس في أفضل حالاته، ربما يؤدي بشكل مميز في الدوري، لكن عروضه قاريا ليست بنفس المستوى".

وأشار "لقد تأثر الأهلي بإصابة رمضان صبحي وتراجع مستوى أجايي بخلاف معاناته من أزمة دفاعية في عمق الملعب".

وأضاف "مواجهة الأهلي مع الهلال في السودان ستكون صعبة لعدة أسباب في ظل الضغط الجماهيري والدعم المتوقع لفريق الهلال بصفقات جديدة إضافة إلى أن الرهبة زالت عن لاعبي الهلال".

وكشف حمادة صدقي "بعد خسارتنا أمام النجم الساحلي في السودان قلت للاعبين في غرفة خلع الملابس، لا مشكلة، يمكننا التأهل بتعادل مع بلاتينيوم في زيمبابوي، والفوز على الأهلي بهدف في المباراة الأخيرة، هذا متاح جدا".

وأتم تصريحاته "فوز الهلال على النجم الساحلي في رادس عقد حسابات المجموعة".

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد مرور أربع جولات، خلفه الأهلي 7 نقاط، والهلال 6 نقاط ثم بلاتينيوم بنقطة واحدة.

ويلعب الأهلي مع النجم الساحلي يوم 24 يناير المقبل على ملعب السلام، ثم يحل ضيفا على الهلال في الأول من فبراير بالجولة الأخيرة من المجموعة.