إبراهيم حسن: ما حدث لسموحة في 2019 يقضي على فريق بحجم ريال مدريد

قال إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بنادي سموحة إن الجهاز الفني الذي كان يقوده شقيقه حسام حسن عمل في ظروف صعبة للغاية.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة القاهرة والناس "أتمنى التوفيق لفريق سموحة، إنهم لاعبون مميزون، لكن كنا ننتظر أن يرتفع إيقاع الأداء، وفكر الجهاز الفني ينتقل للاعبين تدريجيا، شعرنا أن الأمر يتم ببطء شديد جدا، لقد تركنا الفريق في المركز السادس (مكرر) ويفصلنا 4 نقاط عن المربع الذهبي".

وتابع "شعرنا أننا سنتعب، ونحن نتحلى بالأمانة، لا نعرف الاستمرار بمبدأ (أكل العيش)، بل أمانة ومصداقية، والعمل من أجل أن تحقيق أهدافنا وننجح مع الفريق لكن التواجد مع تذبذب النتائج بين خسارة وتعادل، هذا يتعبنا".

وأشار "قرار الاستقالة بإجماع أعضاء الجهاز الفني، وأبلغنا وكيل اللاعبين المكلف من النادي، وعلمنا أن فرج عامر سيرفض قرارنا، إلا أننا أكدنا أن القرار نهائي بلا رجعة، ثم منحنا فرصة للهدوء والتراجع، وكذلك التواجد في مباراة الحرس لضيق الوقت فالفاصل الزمني لم يتجاوز 3 أيام".

وواصل إبراهين حسن "حرصنا على إخفاء القرار عن اللاعبين، ولم يتم إبلاغهم بشكل رسمي، ما أغضبنا غياب الروح عن اللاعبين في المباراة الأخيرة ضد حرس الحدود، تجعلنا نشعر أن هناك بصيص من الأمل، ولو 1% أن نتراجع عن قرارنا".

ووجه مدير الكرة السابق رسالة للاعبي سموحة بقوله "مسيرة اللاعب محدودة، يجب أن يكون لديه بصمة، للأسف لاعبو مصر يفتقدون الطموح رغم أن الإمكانيات المادية تفوق أجيالنا، وينظرون تحت أقدامهم، وكم سأتقاضى وإذا تأخرت مستحقاته الدنيا تنقلب، يجب أن يفكر كل لاعب في نفسه، فالحصول على الجنيه في مصر ليس سهلا، لابد أن تتعب، هناك من ينحت في الصخر من أجل لقمة العيش، أما اللاعب يوقع على عقود بمبالغ جيدة توفر لك ولعائلتك حياة كريمة".

وكشف "ما أحزنني أيضا من رئيس النادي فرج عامر، أنه لم يتواصل معنا هاتفيا أو صافحنا قبل أو بعد المباراة، هذا كان واجبا عليه، لم أكن أحب الحديث في هذا الأمر، ولكن كان يجب أن يشكر الجهاز الفني، نحن ضيوف عليه".

وأردف "عملنا بمنتهى الأمانة وفي ظروف صعبة بالموسم الماضي، يعلمها الجميع، كانت من الممكن أن تقع بفريق مثل ريال مدريد وليس سموحة".

وشدد "الود والاحترام متبادل مع فرج عامر، ولا مشاكل بيننا، عندما ننهي مشوارنا بأي ناد، لا نسيء لأحد، ستبقى علاقتنا محترمة برئيس نادي سموحة ولاعبي الفريق".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق لحمادة صدقي والإدارة واللاعبين، ويكون سببا في تحول للفريق، لكن دون التقليل من أحد، أعبر عن وجهة نظري، سرعة أهدافنا أعلى من الإمكانيات، هذا لا يغضب أحدا".