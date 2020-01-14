قتل شخصين وإصابة 3 في إطلاق نار بشمالي فيتنام

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(د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية اليوم الثلاثاء أن شخصين، بينهم صبي عمره 12 عاما، قتلا بالرصاص في مرآب لإصلاح السيارات بشمالي البلاد، بينما لا يزال مطلق النار المزعوم طليقا.

وأفادت صحيفة "توي تري" بأن ثلاثة ضحايا آخرين أصيبوا بجروح خطيرة يوم الاثنين في حوالى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش في منطقة كاو لوك بإقليم لان جسون.

وذكرت الصحيفة أن رجلا يحمل سلاحا ناريا أطلق النار داخل المرآب.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صراخا وبكاء من داخل المرآب وقت إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة: "لقد استلمنا صور (الحادث) عبر الكاميرات الأمنية وحددنا القاتل ونبحث عنه بشكل مكثف".

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مشاجرة أسرية أدت لحادث القتل.

ولا تزال التحقيقات مستمرة. ويمنع القانون الفيتنامي المواطنين من حيازة أسلحة نارية.