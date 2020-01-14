 وزير الإعلام السوداني: مساع لإقناع الوحدات المتمردة بالاستسلام وتسليم سلاحها - بوابة الشروق
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وزير الإعلام السوداني: مساع لإقناع الوحدات المتمردة بالاستسلام وتسليم سلاحها

الجيش السوداني
الجيش السوداني
هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 5:22 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 5:22 م

علق وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، على إعلان الجيش السوداني عن تمرد لمجموعة عناصر من جهاز الأمن في الخرطوم، قائلًا: «قوات هيئة العمليات نفذت تمردًا».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «القوات المسلحة تعاملت مع الموقف ولا إصابات»، مؤكدًا أن «ما حصل حركة تمرد محدودة على الرواتب».

ودعا المواطنين للابتعاد عن المواقع التي تشهد مناوشات، مشيرًا إلى وجود مساع لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم سلاحها والاستسلام.

وأعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، عن تمرد لمجموعة عناصر من جهاز الأمن في الخرطوم، بينما أغلقت السلطات المجال الجوي فوق العاصمة بعد إطلاق نار في قاعدة قبر مطار المدينة.


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