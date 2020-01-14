انطلاق السباق الانتخابي لاختيار زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض

انطلق اليوم الثلاثاء رسميا السباق الانتخابي لاختيار زعيم جديد لحزب المحافظين الكندي خلفا للزعيم الحالي آندرو شير.



تتواصل العملية الانتخابية حتى يوم 27 يونيو، وهو موعد بدء مؤتمر الحزب السنوي، والذي يعقد في مدينة تورونتو.



وينص القانون على أن الراغبين في الترشح جمع 3000 توقيع وسداد 300 ألف دولار للحزب في مهلة تنتهي في 25 مارس القادم. وينقسم مبلغ الـ300 ألف دولار إلى جزئين: 200 ألف دولار غير قابلة للاسترداد و100 ألف يستعيدها المرشح إذا احترم شروط المشاركة في السباق الانتخابي.



وتضم قائمة أبرز المرشحين لخلافة شير: الوزيرة السابقة رونا أمبروز التي قادت المحافظين في مرحلة انتقالية، والوزير السابق بيتر ماكاي الذي كان عضوا في مجلس العموم عن مقاطعة "نوفا سكوشا"، بجانب أعضاء مجلس العموم الحالي: إرين أوتول ومايكل تشونج/ وبيار بوالييفر، وماريلين جلادو.



ومن أبرز المرشحين المحتملين أيضا رئيسُ حكومة كيبيك الليبرالية الأسبق جان شاريه الذي كان زعيماً للحزب في الفترة الممتدة بين عامي 1993 و1998.