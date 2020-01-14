مقدم أول استجواب يستعرض فيديوهات عن تردي خدمات «مستشفى بولاق»

عرض النائب محمد الحسيني مجموعة من الصور التي تظهر تردي شديد في خدمات مستشفى بولاق، وذلك في مستهل حديثه عن الاستجواب الذي بدأ البرلمان مناقشته ضد وزيرة الصحة هالة زايد، حيث ذكر أن تلك المستشفى تخدم 4 ملايين مواطن، ليطالب خلال عرض الصور وزيرة الصحة بالانتباه للصور.

وأظهرت صور الحسيني، تهالك مبنى المستشفى وما يحيط بها من تلال قمامة وصرف صحي، وأجولة متراكمة، قال إنها مليئة بالنفايات الخطيرة، ليعرض بعدها مقاطع فيديو يتجول خلالها في أرجاء المستشفى، والتي أظهرت ما وراء الأبواب المغلقة في وحدات الرفع الخاصة بالصرف الصحي، ومخازن أسفل مبنى المستشفى، وكلها تحتشد بالقمامة والنفايات الخطيرة.

وطالب رئيس البرلمان النواب بالإنصات جيدا ومتابعة ما يجري، قبل أن يطلب إذن النواب في السماح بحضور مساعدي الوزيرة.