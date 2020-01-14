فشلت الحكومة المكسيكية في بيع طائرتها الرئاسية وذلك بعد مضي 13 شهرا على الإعلان عن ذلك .



كانت الحكومة قد طرحت الطائرة للبيع بعد تولي الرئيس اندريس مانويل لوبيز اوبرادور حكم البلاد في كانون أول/ديسمبر 2018، وذلك بعد أن تنازل السياسي اليساري الشعبوي عنها في إطار سياسته التقشفية.



وبسبب هذه الخطوة، لم يقم الرئيس المكسيكي بأي رحلة خارجية كما أنه يقتصر على استخدام الخطوط الجوية الداخلية فقط.



وتربض الطائرة الرئاسية وهي من طراز بوينج 787 منذ ذلك التاريخ في مطار لوجستي في الولايات المتحدة المجاورة انتظارا لقدوم مشتر.



وأعلن الرئيس المكسيكي اليوم الثلاثاء أن الطائرة ستعود إلى المكسيك وسيتم طرحها للبيع في مزاد وذلك بعد أن فشلت في اجتذاب مشتر حتى مع وساطة الأمم المتحدة.



ويتعين على الحكومة المكسيكية، حسب البيانات الصادرة عنها، أن تدفع حتى الآن 28 مليون بيزو (نحو 3ر1 مليون يورو) مقابل حفظ الطائرة في كاليفورنيا.



كان الرئيس المكسيكي السابق، إنريك بينا نيتو، دفع ما يعادل نحو 196 مليون يورو مقابل شراء الطائرة الرئاسية المعروفة باسم (خوسيه ماريا موريلوس بافون).



يذكر أن لوبيز اوبرادور يعتزم بيع الجزء الأكبر من بقية الأسطول الحكومي الذي يضم عشرات الطائرات والمروحيات، وقال لوبيز اوبرادور/66 عاما/ إن الطائرات الفارهة تتعارض مع الفقر الذي يسود في المكسيك.