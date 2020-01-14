القضاء الإيراني: اعتقال بعض الأفراد بسبب دورهم في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن القضاء أعلن، اليوم الثلاثاء، اعتقال بعض الأفراد على خلفية دورهم في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، والتي أدت إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، البالغ عددهم 176 شخصا.

من جهته، جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، تأكيده على ضرورة محاسبة المتسبب في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة أيا كان منصبه، قائلا: "سنبذل كافة الجهود من أجل مواصلة تقصي الحقائق في حادث إسقاط الطائرة"، حسبما أفادت وكالة (مهر) الإيرانية.

وأضاف الرئيس الإيراني: "على السلطة القضائية تشكيل محكمة خاصة برئاسة قاض متخصص للنظر في حادث إسقاط الطائرة".

وخلص إلى أن اعتراف القيادة العسكرية بإسقاط الطائرة هو خطوة جيدة ويجب تقصي الحقائق، مشیرا إلى أنه ليس الشخص الذي ضغط على الزناد هو المتسبب الوحيد.

وأكد الرئيس الإيراني أن المسؤول عن إسقاط الطائرة الإيرانية يجب أن يحاسب بمعزل عن منصبه، وتعهد بمواصلة تقصي حادث الطائرة الأوكرانية وكشف المسؤولين عنه، منوها بأنه يجب النظر في القوانين المتعلقة بهذا الحادث.

يذكر أن الطائرة التابعة لشركة الطيران الأوكرانية أسقطت بضواحي طهران، بعدما أصيبت بصاروخ إيراني يوم الأربعاء الماضي.

وكان قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة قد أعلن مسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.