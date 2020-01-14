رئيس جامعة سوهاج يتفقد لجان امتحانات كليتي التربية والتجارة

يواصل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، جولاته التفقدية للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019-2020، حيث تفقد بعض لجان امتحانات كليتي التربية والتجارة، والتي يؤديها أكثر من 22 ألف طالب وطالبة، يرافقه الدكتور خالد عبداللطيف عميد كلية التربية، والدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، ووكلاء التعليم والطلاب والبيئة بالكليتين.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجامعة مدى انتظام العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الرابعة بكليتي التربية والتجارة بأقسامهما المختلفة، مشدداً على الانضباط التام داخل اللجان وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة لمقر اللجان أو تركها مفتوحة بشكل نهائي، لافتا إلى أن الجامعة غير مسئولة عن فقدانها، كما تفقد بعض الأماكن المرتبطة بسير الامتحانات منها العيادات الطبية، وغرف الكنترولات، وغرف استلام وتسلم الأسئلة وأوراق الإجابات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عبداللطيف أن الامتحانات يؤديها 12 ألف طالب موزعة على 70 لجنة، وذلك خلال الفترة من 19 ديسمبر 2019 وحتى 23 يناير 2020، وأن التصحيح يتم أولا بأول، مؤكداً أن الامتحانات تسير في بيئة صحية مناسبة لجميع الطلاب.

كما أشار الدكتور ممدوح الرشيدي إلى أن الامتحانات يؤديها 10 آلاف و298 طالبا بجميع الشعب داخل 56 لجنة، منها 4 لجان خاصة لأعذار طبية ودمج، مضيفاً أن الامتحانات ستنتهي في 16 يناير الجاري.