روما تحظر غدا سير جميع مركبات الديزل بسبب ارتفاع التلوث

(د ب أ)

أعلن مجلس بلدية روما اليوم الاثنين فرض حظر مؤقت على سير جميع مركبات الديزل لمواجهة مشكلة ارتفاع نسبة تلوث الهواء.

وجاء في بيان أن العمدة فيرجينيا راجي اتخذت القرار بعد ارتفاع معدل التلوث إلى مستويات حرجة" في أجزاء كثيرة من المدينة.

ومن المقرر أن يطبق الحظر - الذي لا يشمل الحافلات وعربات الأجرة وغيرها من مركبات الخدمة العامة - اعتبارا من الساعة 7:30 الساعة10:30 صباحا (0630 -0930 بتوقيت جرينتش) ومن الساعة 4:30إلى الساعة 8:30 مساء غدا الثلاثاء.

يذكر أنه سبق بالفعل تقييد سير مركبات الديزل بالمدينة أيام الآحاد والاثنين ، لكن هذا يسري فقط على المركبات القديمة التي لا تلبي أحدث معايير الانبعاثات للاتحاد الأوروبي.