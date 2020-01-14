 روما تحظر غدا سير جميع مركبات الديزل بسبب ارتفاع التلوث - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2020 12:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

روما تحظر غدا سير جميع مركبات الديزل بسبب ارتفاع التلوث


نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 12:35 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 12:35 ص

 (د ب أ)

أعلن مجلس بلدية روما اليوم الاثنين فرض حظر مؤقت على سير جميع مركبات الديزل لمواجهة مشكلة ارتفاع نسبة تلوث الهواء.

وجاء في بيان أن العمدة فيرجينيا راجي اتخذت القرار بعد ارتفاع معدل التلوث إلى مستويات حرجة" في أجزاء كثيرة من المدينة.

ومن المقرر أن يطبق الحظر - الذي لا يشمل الحافلات وعربات الأجرة وغيرها من مركبات الخدمة العامة - اعتبارا من الساعة 7:30 الساعة10:30 صباحا (0630 -0930 بتوقيت جرينتش) ومن الساعة 4:30إلى الساعة 8:30 مساء غدا الثلاثاء.

يذكر أنه سبق بالفعل تقييد سير مركبات الديزل بالمدينة أيام الآحاد والاثنين ، لكن هذا يسري فقط على المركبات القديمة التي لا تلبي أحدث معايير الانبعاثات للاتحاد الأوروبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك