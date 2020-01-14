رئيس «إيتيدا»: حصد الشركات الناشئة لصفقات استثمارية يعكس نضج ريادة الأعمال في مصر

قالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إن التقرير الصادر مؤخرا عن شركة "ماجنيت" الذي يرصد قيم وعدد صفقات التخارج والاستثمارات في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019.

وأكدت أن ضع مصر في المرتبة الأولى لأول مرة من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة المصرية والتي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، مضيفة أننا على الطريق الصحيح ويعكس التقرير نضج مناخ ريادة الأعمال في مصر والنمو المضطرد الذي يشهده نتيجة توافر المهارات التكنولوجية واتجاه الشباب المصري نحو تأسيس أعمال ريادية خاصة قائمة على حلول مبتكرة تجتذب رؤوس الأموال واهتمام المستثمرين.

وأوضحت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يعد من القطاعات الرائدة في الاهتمام بتأهيل الكوادر الشابة ونشر ثقافة الأعمال، حيث تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة منذ إنشاءها على احتضان وتمويل الأفكار التكنولوجية المبتكرة للشباب لتحويلها إلى مشروعات تجارية ناجحة.

ووفقا لما جاء في تقرير "المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019" الصادر عن شركة MAGNiTT، شهد عام 2019 رقما قياسيا جديدا تمثل بتسجيل 564 استثمارا في شركات ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغت قيمتها الإجمالية 704 مليون دولار، حيث زاد عدد الصفقات بنسبة 31% وارتفعت قيمة إجمالي التمويل بنسبة 12% مقارنة بعام 2018 بعد استبعاد صفقتي التخارج من شركتي سوق وكريم.

وطبقا للتقرير، شهد عام 2019 تمويلات بقيمة 15 مليون دولار في 5 صفقات، مما يعني أن إجمالي التمويل زاد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 47% وزادت الصفقات بمعدل سنوي مركب نسبته 60% خلال العقد الماضي، وبعبارة أخرى، قفزت المنطقة قفزة نوعية في غضون 10 سنوات فقط.

وأوضح التقرير أن أحد المحركات الرئيسية لهذه الزيادة يتمثل في الدعم الحكومي، حيث ركزت الحكومات، على مدار السنوات القليلة الماضية، بشكل متزايد على ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال إطلاق الصناديق وبرامج المطابقة والمسرعات وترخيص المشاريع الناشئة والشركات الاستثمارية وغيرها الكثير من المبادرات.

جدير بالذكر أن شركة “ماجنيت” هي أحد الشركات الناشئة البارزة في مجال جمع وتدقيق بيانات الشركات الناشئة من خلال متابعة ورصد عمليات الاستثمارات والاستحواذ، وتقدم تحليل عميق عن مناخ ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.