باكستان: ارتفاع ضحايا الانهيارات الجليدية إلى 70 قتيلا و29 مصابا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى جراء تساقط الثلوج والحوادث المتعلقة بالأمطار إلى 70 شخصا، وقدرت عدد المصابين بـ 29 آخرين، مع توقعات بزيادة عدد القتلى.

وقال سيد شهيد محيي الدين قادري، وزير الإغاثة والكوارث والدفاع المدني - في تصريح لصحيفة (دون) الباكستانية - إن تساقط الثلوج والأمطار بغزارة تسبب في عرقلة العديد من الطرق، خاصة في المناطق المرتفعة.

وحث الوزير المواطنين (خاصة السياح) على تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق المعرضة لتساقط الثلوج والانزلاق خلال الظروف الجوية السائدة.

يذكر أن تساقط الثلوج بغزارة تسبب في إغلاق العديد من الطرق السريعة، في الوقت الذي توقع فيه خبراء الأرصاد استمرار سوء الأحوال الجوية في معظم أنحاء البلاد وخاصة إقليم "بلوشستان" خلال الـ24 ساعة المقبلة، وتم إعلان حالة الطوارئ في 7 مناطق بإقليم "بلوشستان" والتي تأثرت بشدة بسبب الأمطار الغزيرة والثلوج.