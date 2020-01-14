البابا الفخري بنديكت يتبرأ من المشاركة في تأليف كتاب حول عزوبية الكهنة

صرح المطران جورج جانسوين، السكرتير الشخصي للبابا الفخري بنديكت السادس عشر، بأن البابا الفخري لم يوافق أبدا على الظهور كمؤلف مشارك لكتاب عن عزوبية الكهنة.

وقال جانسوين لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، إن بنديكت علم بأن الكاردينال روبرت ساره كان يؤلف كتابا عن القضية وأرسل له مقالا عن الكهنوت "مع السماح له بعمل ما يريد به".

وأضاف جانسوين: "لكنه (بنديكت) لم يأذن مطلقا بأي مشروع لكتاب شارك في تأليفه ولم ير الغلاف أو يوافق عليه"، واصفا الأمر بأنه "سوء فهم" تصرف فيه ساره "بحسن نية".

وطلب بنديكت من سارة إزالة اسمه من على الكتاب كمؤلف مشارك، حسبما يقول جانسوين. وكتب ساره في تغريدة على تويتر بشكل منفصل أن الكتاب سوف ينشر الآن على أنه من تأليفه "بمساهمة من بنديكت السادس عشر".