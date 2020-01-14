رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ردا على استدعاء البرلمان: ليست لنا سلطة على المطبوعات

هديل هلال

علق خالد عبد الجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، على قرار لجنة الثقافة والإعلام والبرلمان باستدعائه بعد طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف لاحتواء قصص أطفال على جنس وتمييز وتطرف، قائلًا: «الهيئة ليس لها رقابة أو سلطة على المطبوعات على الإطلاق».

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، «تحت أمر البرلمان في أي وقت وده عملنا كموظف عام»، لترد عليه النائبة داليا يوسف بأن اللجنة حاولت استدعاء كل من له صلة بما يقع تحت يد الأطفال.

وتابعت «يوسف» بقولها: «هذا من دور الرقابة، مندوب وزارة الثقافة قال ملهمش دعوة، ودلوقتي مشكورًا الدكتور خالد إنه ملوش دعوة، ممكن حد يدلني مين له دعوة»، وفقًا لتعبيرها.

وقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بعدما تبين احتواء عدد من قصص وكتب الأطفال المباعة في الشارع، على قصص متطرفة وعنف وتمييز وجنسية.

وقررت اللجنة استدعاء وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومساعد وزير الداخلية للرقابة على المصنفات، ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ورئيس جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، لفتح الملف في اجتماع آخر، وإعداد تشريع يواجه ذلك.