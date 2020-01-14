اتحاد تجاري: على جنوب أفريقيا إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة

قال تجمع رئيسي للأعمال التجارية في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على البلاد إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة حتى لا تفقد تصنيفها الائتماني، وتضطر إلى اللجوء لحزم الإنقاذ المالي من الجهات المانحة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سيبو بيتيانا، رئيس اتحاد "بزنس يونيتي-جنوب أفريقيا"، الذي يمثل القطاع الخاص ويعد أكبر اتحاد لمنظمات الأعمال في البلاد، القول إن جنوب أفريقيا "تحتاج بشدة" إلى تغيير في السياسات من أجل إنعاش النمو الاقتصادي المتعثر والحد من معدل البطالة المرتفع، وخفض الديون الحكومية.

وأضاف بيتيانا أمام مؤتمر عقد في مدينة "ساندتون" اليوم، أن الأولويات تشمل تأمين إمدادات الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وتعيين مسؤولين يتمتعون بالكفاءة لإدارتها.

وتأتي تعليقات بونتي بعدما حذر وزير المالية تيتو مبويني الأسبوع الماضي من أن خفض التصنيف الائتماني للبلاد، سيكون أمرا حتميا إذا لم تجر جنوب أفريقيا إصلاحات هيكلية.