 الشرطة الماليزية تحبط هجمات إرهابية واسعة النطاق لتنظيمي القاعدة وداعش - بوابة الشروق
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الشرطة الماليزية تحبط هجمات إرهابية واسعة النطاق لتنظيمي القاعدة وداعش

الشرطة الماليزية
الشرطة الماليزية
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 3:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 3:36 م

نجحت الشرطة الماليزية في إحباط تخطيطات لشن هجمات إرهابية واسعة النطاق، خاصة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، خلال العام الماضي.

ونقلت وكالة الانباء الوطنية الماليزية "برناما" عن نائب مدير وحدة مكافحة الإرهاب، "تشيونج كوون كوك"، قوله إن الشرطة أوقفت 10 أشخاص (وهم ماليزيان اثنان و8 أجانب)، على ذمة التحقيق.

وأضاف أن المعتقلين هم أعضاء في تنظيمي القاعدة وداعش، وكانوا يعتزمون تأسيس خلية في ماليزيا.

وقال "تشيونج كوون كوك" للصحفيين أمس الاثنين، إنه " تم - من خلال تلك العمليات - تبادل المعلومات مع وكالات استخبارات أجنبية، ما أدى إلى إحباط هجمات واسعة النطاق خططت لها تلك الجماعات".

وأوضح أن الوحدة نجحت في اعتقال 72 مشتبها بهم، بينهم 26 ماليزيا، للاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية خلال العام الماضي.


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