وزارة العدل العراقية تنفي نقل متهمين بالإرهاب من سجن الناصرية إلى سوسة

نفت وزارة العدل العراقية اليوم الثلاثاء، إصدار قرار بنقل محكومين بقضايا الإرهاب من سجن الناصرية المركزي إلى سجن سوسة في السليمانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري ، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية: "إنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها اليوم بنقل النزلاء المحكومين بقضايا الإرهاب إلى سجن سوسة الفيدرالي بحسب طلبات ذويهم"..داعيا إلى توخي الدقة في نقل الإخبار واعتمادها من مصادرها الرسمية.

ويعد سجن الناصرية المركزي هو أكبر سجن بالعراق، ويخضع لحراسة مشددة بالقرب من الناصرية في محافظة ذي قار في العراق.