1000 مشجع لمباراة منتخب مصر للكرة النسائية ضد المغرب

أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية والمشرف العام على الكرة النسائية، موافقة الجهات الأمنية بشأن السماح بحضور ألف مشجع فى مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة أمام نظيره المغربى المقرر لها عصر الجمعة المقبل بملعب بترو سبورت فى ذهاب الدور الاول من تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم، وتم إعداد كشوفات باسماء الراغبين فى حضور المباراة لتسليمها للجهات الامنية لاعتمادها.

ويواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة تدريباته تحت قيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني خلال المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة المغرب يوم الجمعة المقبل في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتصل بعثة المنتخب المغربي لمطار القاهرة غدا الثلاثاء ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته علي ملعب الفندق الذي يستضيف البعثة علي أن يؤدي المنتخب المغربي مرانه الأساسي يوم الخميس ليلة المباراة علي ملعب بتروسبورت .