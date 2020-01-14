الشرطة الإسرائيلية:تحرير 50 امرأة وطفلا بعد احتجازهم في مجمع بالقدس

(د ب أ

قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية نيكي روزفيلد إن السلطات حررت اليوم الاثنين مجموعة مؤلفة من 50 امرأة وطفلا احتجزهم زعيم طائفة دينية مشتبه به "رغما عن إرادتهم" داخل مجمع ضيق في القدس في ظروف ترقى إلى الاستعباد.

وأضاف روزفيلد أن هذه المداهمة التي نفذت في حي بوخرام لليهود المتشددين، تأتي بعد تحقيق سري استمر لشهرين أجرته السلطات بالتنسيق مع المركز الإسرائيلي لضحايا الطوائف الدينية.

وذكر روزفيلد أن المشتبه به الرئيسي هو حاخام يبلغ من العمر 60 عامًا، وكان يدير هذا المجمع المغلق، حيث يعيش العشرات من النساء والأطفال معزولين عن المجتمع وأسرهم. كما تم القبض على ثمانية من النساء، الذين يشتبه في تعاونهم مع الحاخام.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :" لقد رأينا أنهم [الضحايا] محتجزون في ظروف سيئة وصعبة رغما عن إرادتهم".

وقالت الشرطة إن المشتبه به قام بمعاقبة النساء وسرقة أموالهن.

وقدمت الشرطة الدعم للقاصرين وفتشت المجمع وبدأت في استجواب المشتبه بهم.